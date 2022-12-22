В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 22 декабря нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 22 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 25 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 8.30 до 18.00 электричество отключено в домах на:

- пр-кт Ленинский 81, 131, 123-129

ул. Шевченко 11б

ул. Пролетарская 5а (д/с № 87);

- ул. Желябова 6-8, пер. Желябова 9

ул. Ген.-лейт. Озерова 1-15, 5б, 7а, 2-4, 4а

пр-кт Советский 36, 36б, 38, 38а, 24-28, 30-38, 36б, 38а, 199, 233, 239, 242, 240, 248;

- ул. Гурьева 47-53, 32, 52

ул. Б. Окружная 2-я 35-39, 49, 51, 42

ул. Лауреатная 1;

- ул. Ген.-лейт. Захарова 1

ул. Чекистов 50-56

ул. Дунайская 4

ул. Красная 109;

- ул. Подп. Половца 17, 21-23, 2а, 4-12,

ул. Мл. лейт. Ротко 1-7

ул. Б. Хмельницкого 33-53, 57-59, 113 (д/с 12)

пер. Большевисткий 3;

- ул. Багратиона 82-104, 106-112, 69, 71, 73а, 75-79

ул. Казанская 2-8;

- ул. Колхозная 26, 26а

ул. Глинки 2-6, 8-10

ул. Герцена 1-1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5-5а, 7, 7а, 8, 9-9а, 10-28

ул. Богатырская 1а, 1в, 1б, 2а, 2б, 2-6;

С 15.00 до 16.00 без электричества останутся дома по:

- ул. Габайдулина 58, 49, 56, пр-кт Советский 285.

«Водоканал» с 10.00 до 15.00 установит водомерный узел, без воды ул. Лесная 12, с 10.00 до 16.00 выполнит работы на 200-мм водоводе – от воды отключат дома в пер. Южном 1-15, 2-6.