В Зеленоградске установят еще одну фигуру кота

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Фото: Газета "Волна"
В Зеленоградске озаботились благоустройством. В частности, в городе появится еще одна скульптура, посвященная кошкам. Об этом сообщает местная газета «Волна».
Фигуру кота высотой 180 см городу подарил инвестор.
Сообщается, что кот будет установлен в сквере «Котофейня» на Курортном проспекте.
Ожидается, что с котом будут фотографироваться местные жители и гости города.
Также в конце декабря ожидается поставка новых скамеек для Зеленоградска. Прежние скамейки планируется отремонтировать и установить в поселке Романово.