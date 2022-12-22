В Зеленоградске установят еще одну фигуру кота

. Фото: Газета "Волна"

В Зеленоградске озаботились благоустройством. В частности, в городе появится еще одна скульптура, посвященная кошкам. Об этом сообщает местная газета «Волна».

Фигуру кота высотой 180 см городу подарил инвестор.

Сообщается, что кот будет установлен в сквере «Котофейня» на Курортном проспекте.

Ожидается, что с котом будут фотографироваться местные жители и гости города.

Также в конце декабря ожидается поставка новых скамеек для Зеленоградска. Прежние скамейки планируется отремонтировать и установить в поселке Романово.