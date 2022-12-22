В Калининграде наркоман ограбил прохожего во дворе дома на ул. Озерова

В Калининграде полицейские раскрыли уличный грабеж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Озерова. На горожанина напал неизвестный мужчина и похитил мобильный телефон.

Сотрудники следственно-оперативной группы опросили потерпевшего и провели осмотр места происшествия. При отработке сведений оперативники уголовного розыска установили подозреваемого – 26-летнего наркомана, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Его задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Отобрав телефон, злоумышленник, воспользовавшись приложением банка, перевел себе свыше 9 000 рублей со счета, а гаджет сдал в ломбард.