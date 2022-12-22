В Ладушкине в Доме культуры открылось молодежное пространство

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Ладушкине на базе Дома культуры открылось молодежное пространство. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Проект «Наши люди» от Ладушкинского городского центра культуры, досуга и спорта получил субсидию в размере 735 тысяч рублей. В смету были заложены средства на капитальный ремонт помещения, а также его оснащение необходимой мебелью, техникой и проведение интернет-сети. В пространстве планируется проведение добровольческих, творческих, обучающих и досуговых мероприятий.

«Очень здорово, что молодые ребята и администрация совместно вводят изменения, виден креативный подход и желание создавать лучшее. С последнего моего приезда в муниципалитет вижу большие изменения: современное пространство для молодежи, у ребят появился свой дом, у них есть возможность делать его уютным самим, что очень важно! И круто, что уже в этом году есть первый реализованный проект грантового конкурса», – отметила министр молодежной политики Анна Мусевич.