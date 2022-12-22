МегаФон признан лидером в Калининграде по скорости мобильного интернета

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily провело исследование скорости мобильного доступа в сетях операторов большой четверки в Калининграде. МегаФон лидирует по двум ключевым показателям: средней скорости загрузки передачи данных к абоненту и максимальной скорости от абонента, следует из исследования отраслевого агентства.

По оценке Telecom Daily, средняя скорость загрузки к пользователю у МегаФона в Калининграде составила 45,2 Мбит/с, а максимальная от пользователя 117 Мбит/с. В каждом случае эти показатели значительно выше результатов, полученных независимыми экспертами в других сетях — на 36% и 60% соответственно.

В рамках исследования специалисты агентства на протяжении десяти дней в декабре 2022 года проводили замеры на сети в разное время суток, в том числе в период повышенной загрузки. Тестирование осуществлялось в движении. Автомобиль с измерительным комплексом TEMS Investigation проехал по Калининграду в общей сложности около 150 км. Маршрут включал основные магистрали города, а также спальные районы. Использовались смартфоны с сим-картами четырех операторов связи.

«Интернет-трафик у наших абонентов активно растет: меньше чем за год показатель увеличился почти в 2 раза. Мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и оптимизируем параметры для улучшения качества мобильных сервисов. В этом году специалисты компании обеспечили покрытием 4G более 100 километров песчаных пляжей Калининградской области, расширили сеть LTE в крупнейших и динамично развивающихся районах Калининграда – Ленинградском и Московском», — отмечает Сергей Лихобабин, директор МегаФона в Калининградской области.

Работу МегаФона над развитием сети в Калининграде также ранее отметила в своем исследовании международная компании Ookla. По итогам 3-х кварталов 2022 года МегаФон демонстрирует лучшие показатели скорости по результатам тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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