Коронавирус за сутки выявили в 10 городах Калининградской области

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 65 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 10 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 44 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 3,
Гурьевский городской округ - 5,
Правдинский городской округ – 1,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 3,
Мамоновский городской округ – 1,
Черняховский городской округ – 2,
Неманский городской округ – 1.