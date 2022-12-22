С пляжа Филинской бухты вывезли покрышки

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С пляжа Филинской бухты убрали автопокрышки. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Размещение отработанных автомобильных покрышек большегрузной техники на пляже было зафиксировано в мае, когда началось строительство детского круглогодичного спортивно-оздоровительного центра. Часть покрышек находилась на поверхности, другая была закопана в песок.

Подрядчику было объявлено предостережение и предложено принять меры по вывозу покрышек из водоохранной зоны. В ходе надзорного мероприятия установлено, что автомобильные шины с пляжа удалены.

«Однако место складирования покрышек не отвечает требованиям природоохранного законодательства: отходы размещены на необорудованной для этих целей площадке, что создает угрозу причинения вреда окружающей среде. За нарушение требований при обращении с отходами в отношении компании возбуждено дело об административном правонарушении», - заявили в пресс-службе ведомства.