Легкоатлеты из Калининграда завоевали золото и серебро всероссийских соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Москве прошло открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва Центрального спортивного клуба армии, посвященного столетию ЦСКА. На базе специализированного столичного футбольно-легкоатлетического манежа армейцев соперничали свыше 1100 представителей более 30 регионов страны.

Турнир проходил в формате матчевой встречи для воспитанников спортшкол олимпийского резерва по двум возрастным категориям: до 14 и до 16 лет. Представители калининградской лёгкой атлетики из городской спортивной школы № 4 отличились в спринтерском и стайерском беге на дистанциях 60 и 1000 метров соответственно.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, первым среди юношей по итогу километровых забегов стал Глеб Шляхтин, который финишировал в финале за 2 минуты 39,93 секунды. Вице-чемпионкой, но зато с личным рекордом стала Василиса Ракова. Финиш на отметке 60 метров она преодолела в финале за 7,85 секунды, что позволило талантливой калининградской бегунье напрямую квалифицироваться на финал первенства России-2023.