На Куршской косе с 1 января увеличат количество инспекторов, которые выписывают штрафы

В национальном парке «Куршская коса» увеличат количество государственных инспекторов, которые патрулируют парк и выписывают штрафы. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

Сейчас инспектора работают в три группы, и этого не хватает. Вакансии уже открыты, резюме можно отправлять в парк.

- После 1 января у нас будет изменено штатное расписание. Нужны вменяемые, всегда улыбающиеся, не спорящие и не ругающиеся люди от 25 лет, - сказал директор.

Он отметил, что зарплата госинспектора зависит от сезона и количества выписанных протоколов и составляет от 40 до 64 тысяч рублей.