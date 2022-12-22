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НовостиОбщество22 декабря 2022 11:28

На Куршской косе с 1 января увеличат количество инспекторов, которые выписывают штрафы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В национальном парке «Куршская коса» увеличат количество государственных инспекторов, которые патрулируют парк и выписывают штрафы. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

Сейчас инспектора работают в три группы, и этого не хватает. Вакансии уже открыты, резюме можно отправлять в парк.

- После 1 января у нас будет изменено штатное расписание. Нужны вменяемые, всегда улыбающиеся, не спорящие и не ругающиеся люди от 25 лет, - сказал директор.

Он отметил, что зарплата госинспектора зависит от сезона и количества выписанных протоколов и составляет от 40 до 64 тысяч рублей.