Ремонт улиц Транспортной и П. Морозова планируют завершить к концу года

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области по проекту «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году полностью завершены работы на участках девяти областных объектов и на трех улицах в муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Также были отремонтированы девять мостов, еще на трех мостовых сооружениях работы продолжатся в следующем году.

По двум улицам Калининграда – Транспортной и П. Морозова ремонт планируется закончить до конца года.

«Хочу отметить знаковое событие этого года – завершение реконструкции очередного этапа Северного обхода. Активно строится развязка на Советском проспекте. Ждем выхода из экспертизы проектов строительства дорог с подъездами к Светлому, Балтийску и третьего этапа Восточной эстакады», – рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

Как отметила руководитель ведомства, в следующем году по всем дорожным программам планируется сохранить, а по возможности и улучшить заданные параметры.