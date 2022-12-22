В Калининграде новую лавочку украли через 7 часов после установки

В центре Калининграда украли новую лавочку, которая не простояла и 7 часов после установки. Об этом сообщает администрация города в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел на ул. Черняховского. Женщина и трое мужчин вырвали 145 килограммовую лавку, дотащили ее до Сбера и бросили.

«Сообщили в полицию. Надеемся, установим всех участников «хулиганки», но если подписчики помогут, то будем благодарны», - отметили в пресс-службе мэрии, добавив, что это уже не первый случай.

«2 декабря на Артиллерийской, 65, сразу после установки украли скамейку. На прошлой неделе подрядчик купил новую, закрепил надежнее. Вандалы не смогли выдрать, поэтому разломали. Камер наблюдения там нет, поэтому также будем благодарны за информацию от подписчиков», - сказали в мэрии.