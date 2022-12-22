Калининградка вспомнила о ребенке после привлечения к уголовной ответственности

. Фото: Служба судебных приставов

В Гвардейске злостная алиментщица встала на путь исправления после привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Неоднократно судимая женщина злоупотребляла алкоголем и нигде не работала. Поэтому суд лишил ее родительских прав и обязал ежемесячно выплачивать алименты. Однако должница ни разу не перечислила деньги ребенку, накопив долг в 200 тысяч рублей.

Суд приговорил горожанку к 6 месяцам исправительных работ. В результате уже более полугода женщина ведет трезвый образ жизни, работает уборщицей, и из ее зарплаты удерживаются деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка.