Калининградец продал через объявление чужой автомобиль

В Калининграде полицейские раскрыли кражу автомобиля с улицы Нансена. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Рено» был не на ходу и долгое время стоял в хозпостройке. Пока владелец отсутствовал, за домом и хозяйством присматривала его сестра. Однажды она заметила, что на двери сарая отсутствует замок, заглянула внутрь и обнаружила пропажу автомобиля, после чего обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району опросили жильцов ближайших домов, отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Вскоре они выяснили, что автомобиль увезли на эвакуаторе в один из поселков Правдинского района. Установили стражи порядка и личность заказчика транспортировки. Автомобиль забрал местный житель, который пояснил, что купил его через объявление в интернете. Он нанял эвакуатор и передал водителю 45 тысяч рублей, которые тот отдал продавцу.

В результате оперативно-разыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Оказалось, что автомобиль калининградца продал его сосед по улице. Безработный 35-летний горожанин знал, что в сарае хранится машина без колес, выждал, когда владелец будет отсутствовать, и дал объявление о продаже, на которое вскоре откликнулись.

Похищенную машину сотрудники полиции вернули владельцу. По факту кражи автомобиля возбуждено уголовное дело.