В случае коллапса плата за въезд на Куршскую косу может увеличиться

Плата за въезд на территорию Куршской косы может подняться в случае коллапса. Но на сегодня планов по увеличению тарифа нет. Об этом директор нацпарка «Куршская коса» рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Сумма въезда за человека определена правительством РФ, стоимость автомобиля будет зависеть от нагрузки, которая ляжет на национальный парк. На данный момент не планируем повышать, пока мы справляемся. Смотрим, где расширить парковочные места, куда люди смогут приезжать. В случае транспортного коллапса если и будет увеличена, то плата не за человека, а за автомобиль. Пешеходы – стандартная цена, - сказал директор нацпарка.

В этом году благодаря шлагбаумам и новым кассам очередей у КПП стало меньше. Положительно себя показала и практика онлайн-продажи билетов через сайт нацпарка.

- Скорость проезда еще увеличится, когда будет доделано дорожное полотно от Зеленоградска до КПП. Да, произошло расширение. Раньше грузовики и автобусы могли проезжать только по одной полосе, где стоит инспектор, а сейчас большегрузы могут проезжать по всем полосам. С электронными пропусками тоже можно проехать в любую сторону: камера считала номер, и вы продолжили движение. Мы работаем над тем, чтобы было ускорение, - прокомментировал директор нацпарка.