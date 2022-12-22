Угрозы для жизни нет: Руководство Кафедрального собора – о фонаре, который бьет током

Инцидент случился на острове Канта в Калининграде 20 декабря вечером. Местный житель пошел гулять к собору с семьей и обнаружил фонарь под напряжением.

- Я гулял с ребенком, женой и собакой недалеко от скульптуры «Мир. Созидание» (слева на входе на остров по Медовому мосту. - Ред.). Рядом есть небольшая горка, ребенок катался с нее на ватрушке и бегал с собакой рядом со скульптурой... и в какой-то момент я услышал крик и писк обоих... Подошел проверить, что случилось, и сам оказался под напряжением, - приводит слова калининградца сообщество «Янтарный ДЛБ».

По словам очевидца, он взял измерительный прибор, проверил им и обнаружил «утечку электричества на землю».

Неравнодушный мужчина связался с администратором собора, тот вызвал начальника хозяйственного отдела и электрика. Выяснили, что напряжение действительно присутствует.

Как сообщили «Комсомолке» в соборе, что-то действительно пошло не так с этим фонарем.

«В этой ситуации источником напряжения был осветительный прибор, вмонтированный в земле. Ремонтные работы уже ведутся. Угрозы для жизни напряжение не представляло и на территорию вокруг прибора не распространялось», - сообщает пресс-служба Кафедрального собора.

Были приняты меры к оперативному устранению всех неполадок.

Напомним, 22 декабря на острове Канта открылась новогодняя ярмарка, ожидается большое стечение гостей.