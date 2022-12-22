За пьяную езду у калининградца конфисковали его скутер

Есть мнение, что курица - не птица, а скутер – не автотранспорт. Так вот, оно опрометчиво. Это доказал Светловский городской суд, который вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 44-летнего владельца мотороллера.

Первый раз скутериста поймали за рулем пьяным в июне прошлого года. Оштрафовали. Прошло время, урок подзабылся, и светловчанин в сентябре уже года нынешнего вновь отправился в путь на своих двоих колесах, приняв перед этим на грудь. В поселке Взморье скутериста перехватили госавтоинспекторы. На сей раз отделаться штрафом не вышло: ввиду своих предыдущих заслуг осужденный получил 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Злополучный мотороллер конфискован в собственность государства.