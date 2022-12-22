Под Калининградом проходят учения снайперов

Бойцы действуют в составе снайперских пар и групп. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Сразу на нескольких полигонах Калининградской области проходят учения снайперов армейского корпуса Балтийского флота. В общей сложности в них участвуют свыше 50 человек из соединений и воинских частей корпуса.

Военнослужащие выполняют специальные задачи в ночных условиях.

- В ходе занятий совершенствуются практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке, - объяснили в пресс-службе Западного военного округа. – Снайперы действуют в составе групп и парами. В целях развития внимательности во время практической стрельбы ежедневно создается новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

Кроме собственно стрельбы бойцы отрабатывают элементы ведения разведки местности и совершенствуются в умении быстро ориентироваться на поле боя ночью, а также улучшают навыки маскировки с применением подручных средств и практикуются в подготовке схемы путей отхода. До конца этой недели снайперы выполнят более десятка упражнений, поражая цели на дистанциях от 300 до 800 метров.