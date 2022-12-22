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НовостиОбщество22 декабря 2022 16:30

Антон Алиханов отправит в Донецк игрушечный автокран и скрипку

Губернатор Калининградской области стал участником благотворительной акции, устроенной в Кремле
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Калининградский губернатор вместе с другими членами Госсовета РФ перед заседанием в Кремле поучаствовал в благотворительной акции «Ёлка желаний». На ветках новогоднего дерева были развешены записки с новогодними желаниями детей из новых российских регионов – республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Сначала Антону Алиханову выпала просьба юного жителя Донецка – Артем хотел получить в подарок игрушечный подъемный кран.

- Этого мало. Еще! – потребовал губернатор и снял с елки вторую записку.

В ней Полина - тоже из Донецка - признавалась, что мечтает о скрипке.

- Замечательно! Поможем девочке, - отреагировал Алиханов.