В Калининграде прошло заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

В состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при губернаторе вошли девять новых членов. Совещательный и консультативный орган состоит из представителей регионального правительства, законодательного собрания, общественной палаты, а также национально-культурных сообществ и религиозных объединений области.

Сегодня в Калининградской области существует 193 централизованные и местные религиозные организации, объединенные в 8 религиозных конфессий. По мнению губернатора Антона Алиханова, сегодня совет является основной региональной переговорной площадкой, которая призвана объединять, помогать представителям разных культур и религий общаться и делиться опытом.