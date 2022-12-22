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НовостиОбщество22 декабря 2022 16:45

В Калининграде прошло заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Состав консультативного органа при губернаторе пополнился 9 новыми членами
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В состав Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при губернаторе вошли девять новых членов. Совещательный и консультативный орган состоит из представителей регионального правительства, законодательного собрания, общественной палаты, а также национально-культурных сообществ и религиозных объединений области.

Сегодня в Калининградской области существует 193 централизованные и местные религиозные организации, объединенные в 8 религиозных конфессий. По мнению губернатора Антона Алиханова, сегодня совет является основной региональной переговорной площадкой, которая призвана объединять, помогать представителям разных культур и религий общаться и делиться опытом.