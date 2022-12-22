Художница из Калининграда сделала новогоднюю игрушку в виде салата «Оливье», ее повесили на елку в Эрмитаже

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Калининградская художница Виталия Плавшич создала необычную елочную игрушку. Это не какой-то скучный шарик или фонарик, а настоящее хрустальное блюдо с салатом «Оливье». Ну, почти настоящее.

Игрушку калининградка сделала для участия в конкурсе «Создай экспонат для Эрмитажа», который объединил авторов со всей России. Тема конкурса в 2022 году «Сохраняя традиции»: участникам было предложено создать игрушки, которые познакомят с традициями народов России или любой другой страны, города или региона.

Жюри от салата осталось под впечатлением и работа прошла в финал, попав на музейную елку в Эрмитаже.

- «Салат «Оливье» – елочная игрушка, которую выбрали уважаемые члены жюри Эрмитажа из более 2 000 игрушек в топ-100. Скажу больше, мой салатик вошел в топ-43 игрушек, из которых будут определять победителя конкурса, - рассказывает автор.

Действительно, «Оливье» это традиционное новогоднее блюдо, без которого невозможно представить ни один праздничный стол в России.

В интернете сейчас проходит онлайн-голосовании за «Приз зрительских симпатий», так что вы можете подержать автора из Калининграда.