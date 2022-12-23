Саперы Балтфлота отразили нападение диверсантов противника

Саперы Балтийского флота провели тактико-специальное занятие по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов.

Облаченные в защитные костюмы «Сокол» и вооруженные миноискателями «Коршун», военнослужащие отдельного морского инженерного полка провели инженерную разведку маршрутов выдвижения боевой техники и личного состава, а также с помощью минно-разыскных собак отработали обнаружение и обезвреживание с использованием накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. Задача учений осложнялась вводными вроде отражения условного нападения на инженерные дозоры диверсионно-разведывательной группы противника.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, в этом году флотские саперы выезжали более 400 раз для ликвидации взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. За это время на территории Калининградской области группы было обезврежено свыше 10 тысяч боеприпасов различных калибров.