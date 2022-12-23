У гражданки ФРГ отобрали часть калининградской территории

В ходе проверки исполнения федерального законодательства в части владения иностранными гражданами земельными участками прокуратура Краснознаменского района установила, что собственницей части приграничной территории является гражданка Германии.

- В целях устранения выявленных нарушений в суд было направлено исковое заявление о возложении обязанности произвести отчуждение участка, - сообщили в пресс-службе облпрокуратуры. - Краснознаменским районным судом исковые требования удовлетворены в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.