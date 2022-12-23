В Калининграде приступают к ремонту дорог литым асфальтом

Ремонт будет выполняться по ночам, когда спадает транспортный трафик. Фото: мэрия Калининграда

Как сообщили в муниципальном казенном учреждении «Городское дорожное строительство и ремонт», в ночь на 24 декабря в Калининграде начнутся работы по ремонту дорожного полотна с помощью литого асфальта. Он имеет одинаковый состав с обычным, и отличается от него лишь иным соотношением компонентов и способом укладки. Смесь разогревают до 260 градусов - при такой высокой температуре она становится очень текучей и равномерно распределяется по поверхности. Фреза для вырезки асфальта и каток для уплотнения не требуются.

- Локальные аварийные разрушения проезжей части ликвидируют литой асфальто-бетонной смесью, применение которой возможно при низких температурах воздуха, до - 10 по Цельсию, - объяснили в МКУ. - С ее помощью можно легко и быстро устранить повреждения с глубиной до 50 миллиметров.

В пресс-службе мэрии проинформировали, что первыми в списке на ликвидацию опасных выбоин станут улицы Дзержинского, подполковника Емельянова, генерала Озерова, Мукомольная, Свободная, Гостиная, Макаренко, Тульская, Холмогорская, Баженова, Миклухо-Маклая, Литовский вал, а также улицы Фрунзе, лейтенанта Яналова, Гаражная, перекресток улиц Мира и Зоологической, Зоологическая, Можайский переулок, улицы Суворова, Волховская, 4-я Большая окружная, Пионерская, генерала Галицкого, Пехотная, Киевская, Невельская, Ялтинская. Для оперативного информирования о выявленных повреждениях дорожного покрытия в МКУ работает телефон +7 962 269 60 02. Звонки также круглосуточно принимает Единая дежурно-диспетчерская служба Калининграда по телефону 59-64-00 или с помощью формы под плашкой «Сообщить о дефектах дорожного покрытия» на сайте горадминистрации по ссылке https://www.klgd.ru/activity/transport_roads/complaint/?edit=Y.