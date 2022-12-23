Школы Калининграда закрывают на карантин

Главный государственный санитарный врач Калининградской области внесла предписание временно приостановить учебный процесс в очном формате для всех школ Калининграда с 26 декабря текущего года.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, это объясняется нарастанием эпидемического процесса по заболеваемости гриппом и ОРВИ, прежде всего среди детей. Решение принято с учетом данных ежедневного мониторинга заболеваемости школьников города на 51-й календарной неделе. Предполагается, что данная противоэпидемическая мера поможет разорвать механизм передачи инфекции, сохранить здоровье детей, не допустить дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.