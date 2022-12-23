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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:19

На выходных в Калининград вернутся морозы и снег

Но в целом по-прежнему будет тепло
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на предстоящие выходные в Калининграде. После нескольких аномально теплых дней в нашем городе немного похолодает.

По данным Гидрометцентра России, в субботу, 24 декабря, дневная температура составит +1 градус. Ночью столбик термометра опустится до отметки -2 градуса. Ожидается небольшой снег.

В воскресенье, 25 декабря, тоже будет прохладно – ориентируемся на 0...+2. Осадки не прогнозируют.

Атмосферное давление продолжит расти - с 751 миллиметра ртутного столба в субботу до 763 в воскресенье.