В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 23 декабря нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 23 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 25 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- ул. Космическая 2729,22-36

ул. Геологическая 1

ул. Звёздная 23-25,27-31,33-37

ул. Ген. Галицкого 5-9,11-17,19-25,27-33;

- ул. Проф. Севастьянова 16-22,24

ул. Сергеева 2

ул. Пролетарская 29-31,33-35,37-39,41-53

ул. Ген. Соммера 46-56,58-68

ул. Университетская 4-10;

- ул. Л. Шевцовой 3а,13-15,17-23,25,29,37-41,43, 42,44-54,56-60,62-64,70

ул. Интернациональная 43-47,49-51,53-57;

- ул. Муромская 12,28,31-49,52,54,56,58-78

ул. Солнечногорская 14-30,33-35,45-57

ул. Раменская 11-19,21-33,34-42

ул. Ангарская 25-31,35-47,48-64,66-76,80-82;

- ул. Дзержинского 85,87,89,116-124,134,

ж/д переезд 1282 км (РЖД);

- пр-кт Победы 1 Парк КиО «Центральный».

С 11.00 до 16.00 без электричества останутся дома по:

- ул. А. Невского 205

ул. Таганрогская 2-8,5-31

пер. Таганрогский 3-5,10-24

ул. Арсенальная 54-70,58-82

ул. Туруханская 5,2-8,10,11-19

пер. Туруханский 2-12

пер. Туруханский 2-й 1-5

ул. Ключевая 2,6,

ул. Родниковая 5

ул. Б. Окружная 4-я 1-9,15-19,21,74-76,78-94, пост ж/д переезда (ООО «ПЖД Думкар»).

Без воды из-за отключения энергоснабжения дома ул. Л. Шевцовой 7,13-15,25,33,37 – с 8.30 до 18.00.

С 9.00 до 17.00 от воды отключены дома по ул. Солнечногорская 57а,59 (котельная), ул. Луганская 2,4,6, ул. Подп-ка Емельянова 244.