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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:29

На здании Янтарной мануфактуры в Калининграде спилили березовую рощу

Принятые меры позволили хотя бы отчасти спасти памятник архитектуры от дальнейшего разрушения
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Одна из калининградок обратила внимание на березку, выросшую на крыше бывшего здания Янтарной мануфактуры Кёнигсберга. И попросила руководителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области принять меры.

Сначала Евгений Маслов обратился к генеральному директору Музея Мирового океана Светлане Сивковой. Та поручила своим сотрудникам провести ревизию, и выяснилось, что дерево произросло не в их части архитектурного памятника. Дело в том, что здание делят между собой ММО и Музей янтаря. Тогда настойчивый Евгений Александрович позвонил другой Светлане – Загребиной, директору Музея янтаря. И вскоре отчитался о результатах состоявшихся переговоров на своей странице во «ВКонтакте»:

«Коллега признала факт, вместе с сотрудниками обследовали крышу объекта, нашли еще 4 березки. Сегодня получаю известие: «Доброе утро! Березовая роща с Янтарной мануфактуры вчера вся спилена!» Светлана Александровна, огромное спасибо! Несмотря на такие погодные условия, вы управились еще до весны!»

«Какое счастье! - отозвались на эту новость в комментариях. - Может, лет через пять и до восстановления здания руки дойдут?»