На здании Янтарной мануфактуры в Калининграде спилили березовую рощу

Одна из калининградок обратила внимание на березку, выросшую на крыше бывшего здания Янтарной мануфактуры Кёнигсберга. И попросила руководителя Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области принять меры.

Сначала Евгений Маслов обратился к генеральному директору Музея Мирового океана Светлане Сивковой. Та поручила своим сотрудникам провести ревизию, и выяснилось, что дерево произросло не в их части архитектурного памятника. Дело в том, что здание делят между собой ММО и Музей янтаря. Тогда настойчивый Евгений Александрович позвонил другой Светлане – Загребиной, директору Музея янтаря. И вскоре отчитался о результатах состоявшихся переговоров на своей странице во «ВКонтакте»:

«Коллега признала факт, вместе с сотрудниками обследовали крышу объекта, нашли еще 4 березки. Сегодня получаю известие: «Доброе утро! Березовая роща с Янтарной мануфактуры вчера вся спилена!» Светлана Александровна, огромное спасибо! Несмотря на такие погодные условия, вы управились еще до весны!»

«Какое счастье! - отозвались на эту новость в комментариях. - Может, лет через пять и до восстановления здания руки дойдут?»