Усадьбу Альтхоф-Рагнит под Неманом продают за 25 млн рублей

. Фото: с сайта объявлений "Авито".

В интернете появилось объявление о продаже усадебного комплекса XIX века Альтхоф-Рагнит в Неманском районе. За разрушенное старинное здание просят 25 млн рублей.

В объявлении указано, что в двухэтажном здании свободная планировка, а общая площадь составляет 1054,7 квадратного метра.

Вместе с домом покупатель получит участок площадью 47,1 сотки.

Среди имеющихся коммуникаций перечислены электричество и канализация.

Здание находится в руинированном состоянии. В объявлении это обыгрывается как «требует ремонта».

- Главное, чтобы наконец-то нашелся нормальный собственник. Может, и выйдет толк какой-то из этого, - прокомментировал объявление руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Калининградской области Евгений Маслов.

Интересно, что усадьбу продают уже не первый раз. Так, в июле 2020 года на том же «Авито» выставляли объявление о продаже Альтхоф-Рагнит за 15 млн рублей.

Тогда координатор инициативной группы «Прусское наследие» Олег Ли высказал мнение о том, что указанная стоимость для исторического здания завышена, поскольку подобные объекты требуют больших финансовых вложений.

Усадьба Альтхоф-Рагнит построена в 1860 году семейством баронов фон Мак, владельцами конезаводов и более 1,5 тыс. лошадей в основном тракененской породы. Вокруг господского дома был разбит дендрологический парк с деревьями, привезенными со всех континентов, и глубоким прудом в форме полукруга. Парк насчитывал более полутора сотен редких деревьев и кустарников.

В послевоенные годы в господском доме располагалась контора совхоза «Мичуринец», а на территории усадьбы - плодопитомник. В 1990-е годы, с ликвидацией совхоза, комплекс зданий усадьбы Альтхоф-Рагнит начал приходить в запустение. Пожар, произошедший 10 мая 2014 года, превратил господский дом усадьбы в руины.

В 2007 году усадьба Альтхоф-Рагнит получила статус объекта культурного наследия регионального значения.