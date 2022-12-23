С начала года калининградские водители 19 раз выезжали на переезд при запрещающих сигналах

В Калининградской области с начала года было совершено 19 случаев выезда на переезд при запрещающих сигналах, один из которых привел к столкновению с железнодорожным подвижным составом. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Напомним, 19 декабря в Озерках автомобиль выехал на переезд при работающей световой и звуковой сигнализации перед приближающейся ремонтной путевой машиной. В результате столкновения легковушка получила серьезные повреждения.

Всего в 2022 году в рамках профилактических рейдов инспекторы ГИБДД выдали 173 предупреждения водителям о недопустимости нарушений правил дорожного движения в зоне переездов, к административной ответственности привлечено 18 водителей.