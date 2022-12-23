Дед Мороз прилетит в Калининград на новейшем самолете МС-21

27 декабря Калининградскую область посетит Дед Мороз. Он прибудет в регион на новейшем российском самолете МС-21, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Рейс организован корпорацией «Иркут» (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) в рамках совместного проекта с Калининградской областью.

МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

Самолет создан на базе новейших разработок в области авиастроения. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и низкие эксплуатационные расходы.