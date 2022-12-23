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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:48

В поезде Калининград - Москва обнаружили более 20 кг контрабандных янтарных украшений

Виктор Сергеев
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Фото: Таможня Калининградской области

В поезде Калининград - Москва обнаружена крупная партия незадекларированных янтарных украшений. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В ходе таможенного контроля у пассажира поезда, выезжающего из области, таможенники обнаружили 10 пакетов с изделиями из янтаря общим весом 23,7 килограмма. Всего таможенники насчитали 469 бус и браслетов из солнечного камня, рыночная стоимость которых на территории России составила свыше 717 000 рублей.

Украшения изъяты, а в отношении пассажира возбуждено административное дело.