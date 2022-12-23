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НовостиОбщество23 декабря 2022 8:57

Таможня сообщила об очередях в Чернышевском 23 декабря

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В пятницу, 23 декабря, в пункте пропуска в Чернышевском в очереди на въезд в Литву стоят 110 грузовиков, при этом на нейтральной полосе находятся 25 большегрузов, уже оформленных калининградскими таможенниками. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В направлении въезда в регион стоит 49 грузовых транспортных средств, нейтральная полоса пуста.

За сутки на таможенном посту МАПП «Чернышевское» было оформлено 219 грузовиков, прибывших на территорию Калининградской области, и 212 транспортных средств, убывших из РФ.