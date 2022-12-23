Новогодняя игрушка «Салат «Оливье» калининградской художницы получила гран-при в Эрмитаже

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Калининградская художница Виталия Плавшич, которая создала необычную елочную игрушку в виде блюда с «Оливье», получила награду.

Жюри международного конкурса «Создай экспонат для Эрмитажа» вручило художнице гран-при, признав ее салатик лучшим. Церемония награждения состоялась накануне в Эрмитаже.

Об этом Виталия рассказала «Комсомолке».

Тема конкурса в 2022 году «Сохраняя традиции»: участникам было предложено создать игрушки, которые познакомят с традициями народов России или любой другой страны, города или региона.

«Салат «Оливье» был выбран из более 2000 игрушек в топ-100, затем в топ-43, а затем стал номером один.