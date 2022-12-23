Завод Grunwald запустил производство рефрижераторов в Калининграде

. Фото: Антон АЛИХАНОВ

Калининградский завод Grunwald запустил производство рефрижераторов. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

«Доброе утро! Нас можно поздравить, в РФ появился новый производитель рефрижераторов! Поздравляю Алексея Драча и всю команду Грюнвальда с расширением линейки», - написал глава региона.

Напомним, в сентябре предприятие получило разрешение на строительство завода в индустриальном парке «Храброво». Сообщалось, что благодаря реализации инвестпроекта будет создано 400 новых рабочих мест.