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НовостиЭкономика23 декабря 2022 11:10

Завод Grunwald запустил производство рефрижераторов в Калининграде

Виктор Сергеев
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Фото: Антон АЛИХАНОВ

Калининградский завод Grunwald запустил производство рефрижераторов. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

«Доброе утро! Нас можно поздравить, в РФ появился новый производитель рефрижераторов! Поздравляю Алексея Драча и всю команду Грюнвальда с расширением линейки», - написал глава региона.

Напомним, в сентябре предприятие получило разрешение на строительство завода в индустриальном парке «Храброво». Сообщалось, что благодаря реализации инвестпроекта будет создано 400 новых рабочих мест.