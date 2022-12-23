Елена Дятлова – о запуске трамвая по ул. Тельмана: Нужны расчеты транспортного потока

Калининградцы обратились к главе администрации Елене Дятловой с просьбой вернуть трамвай на улицы Пролетарскую и Тельмана. Во время прямого эфира в ЦУР региона сити-менеджер прокомментировала этот вопрос.

- Часть трамвайных путей, на повороте с Черняховского на Пролетарскую, уже разобрана. Далее – полное ненормативное состояние по улице Тельмана. Самое главное – демонтированы трамвайные пути там, где было разворотное кольцо у «Авроры» на Невского, - сказала глава администрации.

Она отметила, что запуск трамвая – это вопрос экономики.

- Восстановление? Надо очень внимательно считать для того, чтобы был обеспечен пассажиропоток. Трамвай, о котором мы говорим, проходит в зоне малоэтажной застройки. Нужны расчеты транспортного потока, экономики вложений, смотреть, кто будет на нем ездить. А дальше оценивать, можем ли мы это сегодня позволить в текущей ситуации. Конечно, хотелось бы. Но мы, к сожалению, работаем в рамках имеющегося бюджета. А нужды города крайне большие, - сказала Елена Дятлова.

Глава администрации не стала говорить о том, когда в городе появятся новые трамвайные маршруты.

- Все, что связано с трамваем, – это достаточно дорогое удовольствие. Для себя мы выбрали следующий приоритет: прежде всего сейчас надо заняться ремонтом и восстановлением существующей инфраструктуры трамвайных маршрутов. Например, того же пятого маршрута, - сказала Елена Дятлова.