В Калининграде санитарка крала деньги у пациентов больницы

В Калининграде санитарка больницы попалась на серии краж у пациентов больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленница получила доступ к мобильному телефону 63-летнего пациента и перевела с его карты на свою 10 тысяч рублей. Кражу обнаружила дочь пострадавшего, которая увидела перевод незнакомому человеку в онлайн-банке.

Работая над делом, оперативники уголовного розыска установили причастность злоумышленницы к аналогичному преступлению. Как выяснилось, ранее подозреваемая таким же способом похитила у другого пожилого больного 24 тысячи рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Полицейские выявляют иные противоправные эпизоды деятельности злоумышленницы.