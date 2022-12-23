Искал натуру: Актер и режиссер Кирилл Плетнев посетил замок Тапиау

Кирилл Плетнев в Тапиау. Фото: "Башни Востока".

Кирилл Плетнев, который известен зрителям по сериалу «Диверсант» и фильму «Викинг», снимает в Калининградской области продолжение своего многосерийного кино «Оффлайн», в котором он выступает как режиссер.

22 декабря артист со своей творческой группой побывал в замке Тапиау в Гвардейске.

Как сообщается в группе «Башни Востока» во «ВКонтакте», создатели кино выбирали натуру для съемок «Оффлайна».

«Замок Тапиау перспективен для съемки не только документальных фильмов, но и художественных», - говорится в сообщении.

В замке Кирилл, в частности, изучил музей оружия и рассмотрел боевые топоры – подобные использовали для съемок «Викинга».

В сериале «Оффлайн» снимаются Никита Ефремов, Денис Шведов, Никита Кологривый, Полина Максимова и другие актеры.