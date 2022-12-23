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НовостиОбщество23 декабря 2022 14:55

Нужно демонтировать трамвайные пути: Елена Дятлова рассказала о ремонте ул. Киевской

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде предстоит ремонт участка улицы Киевской от поворота на ул. Дарвина до парка Гагарина. Придется убирать трамвайные пути. Но перед началом работ предстоит сделать проект и пройти экспертизу.

Об этом в пятницу, 23 декабря, в прямом эфире на страничке ЦУР в «ВКонтакте» сказала глава администрации города Елена Дятлова.

- Улицу Киевскую начнем проектировать в 2023 году. Этот участок улицы Киевской невозможно сделать ямочным ремонтом или в рамках текущего содержания. Потому что нужно демонтировать трамвайные пути и плотно заниматься основанием. Это можно делать только после разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы, - сказала Елена Дятлова.