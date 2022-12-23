На Сельме построят дорогу, которая соединит улицы Согласия и Челнокова

На Сельме планируют построить дорогу, которая соединит улицы Согласия и Челнокова. Имеется в виду недавно появившаяся улица Героя России Катериничева. Сейчас на ее месте чистое поле. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала в прямом эфире на страничке ЦУР во «ВКонтакте».

- По улице Катериничева мы только заканчиваем проектирование и заходим в экспертизу. Получим положительное заключение экспертизы и будем обращаться в правительство области по решению вопроса о начале строительно-монтажных работ на этой улице. Сейчас там чистое поле. Необходимо, конечно, обустраивать дорогу, - сказала Елена Дятлова.

Напомним, назвать улицу в честь первого замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Алексея Катериничева ранее решили на заседании топонимической комиссии.

Параллельно проходит и улица, названная в честь еще одного Героя России, экс-губернатора Евгения Зиничева.