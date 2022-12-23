Cинхронистка из Калининграда стала серебряным призером международных соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В подмосковном Чехове прошел ежегодный международный старт по синхронному плаванию «Русская матрёшка». В соревнования приняли участие спортсмены не старше 12 лет из Сингапура, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и 21 региона РФ.

В числе обладателей пятнадцати комплектов наград оказалась и представительница калининградской школы синхронного плавания Алиса Зуева, которая отличилась в дисциплине «соло», где между собой соперничали 57 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Калининградской спортсменке удалось набрать 151,4 балла, что позволило опередить ближайшую конкурентку из Московской области менее чем на 0,3 балла.