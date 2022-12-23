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НовостиЗвезды23 декабря 2022 15:22

В Зеленоградске 4 дня будут водить бесплатные экскурсии

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске проведут Фестиваль экскурсий – гиды готовы будут показать город на безвозмездной основе в преддверии Нового года и в рождественские праздники.

Об этом сообщает местная администрации.

«Зеленоградский информационно-туристический центр в рамках «Зимнего фестиваля экскурсий» 29 и 30 декабря, а также 3 и 7 января проведет бесплатные пешеходные экскурсии по городу-курорту», - говорится в сообщении.

Экскурсовод Ксения Шалдина собирает госте в указанные даты в 15:00 у городского краеведческого музея (ул. Ленина, 6).

Запись по телефону: 8(800) 200-55-39, количество мест ограничено.