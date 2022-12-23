. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде в детской областной больнице заработал новый компьютерный томограф. Это уже второй аппарат в медучреждении, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На покупку томографа было выделено 55 млн рублей. Еще 15 млн были направлены на подготовку помещений компьютерной томографии.

«Новое оборудование – очень высокого класса, на нем можно выполнять любые профильные исследования, в том числе с контрастным усилением. Планируется, что на новом аппарате КТ будут обследовать 10-12 маленьких пациентов в сутки, проводить порядка 2,5-3 тысяч исследований в год», - отметили в пресс-службе правительства.