Елена Дятлова рассказала, на каких улицах в Калининграде уберут придорожные заборы

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В Калининграде сразу несколько улиц претендуют на то, чтобы с них убрали придорожные ограждения. Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала в прямом эфире на страничке ЦУР региона в «ВКонтакте».

- Мы в этом году высадили много кустарника на газонах на улице Куйбышева, Артиллерийской. В прошлом году сажали на улице Вагоностроительной. Это для того, чтобы делать поэтапную замену перильных ограждений живой изгородью, - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что в городе есть участник вдоль дорог, где стоят заборы и живая изгородь. Власти ждут, когда растения подрастут.

- Демонтаж перильных ограждений будет, когда кустарники подрастут, сомкнутся и сформируют изгородь, - пояснили сити-менеджер.

Сколько времени на это может уйти, Елена Дятлова не уточнила. Но сказала, что власти будут продолжать такую практику.

- Где есть газоны между тротуаром и проезжей частью, там везде поэтапно будем высаживать зеленые насаждения с последующим демонтажем заборов, - заключила Елена Дятлова.