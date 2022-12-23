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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 17:10

В Калининграде у кондуктора в трамвае украли термос и 400 рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде неприятность произошла у 19-летней девушки, работающей кондуктором трамвая №5. Пока она продавала билеты пассажирам, у нее украли рюкзак. Случилось это вечером на остановке на улице Яналова.

Добычей злоумышленника стал термос, зарядка от мобильного телефона и 400 рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, полицейские установили личность подозреваемой – дважды судимой, в том числе за кражу, 41-летней местной жительницы.

Дама призналась, сообщив, что продала содержимое рюкзака незнакомому прохожему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».