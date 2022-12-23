Волейболистки «Локомотива» обыграли белорусскую «Минчанку» в последнем матче 2022 года

Волейболистки калининградского «Локомотива» в 12-м туре российской Суперлиги обыграли «Минчанку». Встреча в СК «Янтарный» в пятницу, 23 декабря, завершилась со счетом 3:0.

Это был заключительный домашний матч в 2022 году.

Первый сет выдался трудным – команды шли почти вровень. Во второй партии девчонки «Минчанки» старались наседать и делали очень много ошибок, в третьей «Локо» тоже был сильнее.

Итог - уверенная победа калининградской команды.

«Локо» уходит на зимние каникулы, занимая второе место турнирной таблице российской Суперлиги после столичного «Динамо».