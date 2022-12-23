Поддержку у Минэкономразвития нашли: Антон Алиханов рассказал о грузоперевозках в Калининградскую область

. Фото: Правительство Калининградской области

Антон Алиханов встретился с участниками калининградской Торгово-промышленной палаты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, значительная часть вопросов представителей одного из крупнейших бизнес-объединений региона касалась ситуации в транспортно-логистическом комплексе.

Как рассказал Антон Алиханов, важные для калининградской логистики решения ожидаются по итогам состоявшегося на этой неделе совещания у главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

По данным правительства, речь идет о доработке механизма транспортной субсидии, введенной осенью для морских грузоперевозок в Калининградскую область.

Власти региона представили обоснования для унификации субсидируемых грузов под условную тонну перевозки груза, а также по вопросу субсидирования несанкционных грузов.

- Мы продолжаем поиск решений в части транспортной компоненты. Только что вернулись с совещания у Максима Геннадьевича Решетникова. Поддержку нашли. Надеюсь, что в ближайшее время еще несколько новых решений сможем получить для того, чтобы логистика перестала быть «головной болью» для калининградского бизнеса, – сказал бизнесменам Антон Алиханов.