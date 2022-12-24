Житель Надыма приехал в Калининград на заработки и напал с ножом на таксиста

Инцидент случился в Зеленоградском районе в ночь на 22 декабря. В полицию обратился 32-летний таксист, который сообщил, что пассажир резал его ножом и пытался угнать автомобиль.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, преступление было совершено на дороге «Калининград-Зеленоградск». Недалеко от пос. Каштановка пассажир такси попросил водителя остановиться для того, чтобы выйти, затем достал нож.

«Завязалась потасовка, таксисту удалось забрать у нападавшего нож, вынуть ключи из замка зажигания и выбраться из салона автомобиля. Также потерпевший сумел задержать злоумышленника и удерживал его до прибытия сотрудников полиции», - рассказали в пресс-службе УМВД.

Как пояснил задержанный, он приехал в Калининградскую область из Надыма на заработки, но ночью у него внезапно появилось желание завладеть чужой машиной: он вызвал такси и попросил отвезти его в безлюдное место.

Возбуждено уголовное дело за разбой.