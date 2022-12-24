Названы самые необычные и редкие вакансии в Калининграде

Самые необычные и редкие вакансии декабря в Калининградской области назвали эксперты hh.ru.

Так, в Калининграде тальмана – ему предстоит вести учет грузов и составлять первичную документацию. Для работы вахтовым методом в Мурманске с зарплатой до 99 000 рублей необходим опыт.

Также в Калининградской области ищут фуд-флориста, помощника аэро-дизайнера, воспитателя для кадетского класса и ночного дежуранта, которому предстоит заменять фармацевта в аптеке в ночное время.

В числе необычных вакансий посчитали сборщика изделий из янтаря (до 30 000 рублей в месяц), авиакассира (от 50 000 рублей в месяц).