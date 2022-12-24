В Калининграде назвали победителей премии общественного признания «ВДвижении»

. Фото: Правительство Калининградской области

В регионе определили лучших в молодежной среде – названы получатели ежегодной молодежной премии общественного признания «ВДвижении». Всего организаторами было заявлено 12 номинаций.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по результатам голосования было отобрано 64 лауреата.

В числе победителей оказались: юнармейцы из Багратионовска, благотворительный центр «Верю в Чудо», поисково-спасательный отряд «Запад» и др.

Местом года назвали студхаус БФУ им. И. Канта.

Достижением года – прохождение Калининграда в шорт-лист конкурса «Молодежная столица России» и победы бойцов студенческих отрядов на окружном слете СЗФО.

Как подчеркнула министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич, премия пользуется популярностью у молодежи.

- Было очень много номинантов от общественных объединений: РСМ, студенческие отряды, организации от наших вузов и сузов, - отметила она.