В Холмогоровке микроавтобус «Мерседес» сбил 29-летнюю девушку

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП Случилось в пятницу, 23 декабря, вечером. В районе поселка Холмогоровка 52-летний водитель «Мерседеса» проезжал регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, водитель, совершая левый поворот от Холмогоровки в сторону Калининграда, не уступил дорогу.

Он сбил 29-летнего пешехода – девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.