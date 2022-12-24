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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 10:06

В Холмогоровке микроавтобус «Мерседес» сбил 29-летнюю девушку

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП Случилось в пятницу, 23 декабря, вечером. В районе поселка Холмогоровка 52-летний водитель «Мерседеса» проезжал регулируемый пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, водитель, совершая левый поворот от Холмогоровки в сторону Калининграда, не уступил дорогу.

Он сбил 29-летнего пешехода – девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.